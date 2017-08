‘Elke keer zie ik hem gluren naar andere vrouwen’

Britt: ,,Ik ontmoette Lucas tijdens het uitgaan in Utrecht. Toen ik aan het dansen was met een vriendin, kwam hij naar mij toe. We raakten aan de praat en hij gaf mij complimentjes. Ik voelde me gevleid en gaf mijn telefoonnummer. Drie dagen later hadden we een date en nog geen week later stond hij voor mijn deur met een bos rode rozen om mij ‘verkering’ te vragen. Vanaf het begin vond ik hem de leukste, knapste, grappigste en de meest charmante man die ik ooit had ontmoet. Ik kon niet anders dan ‘ja’ zeggen.



Onze relatie begon als een sprookje. We maakten romantische wandelingen langs de grachten naar huis, gingen regelmatig uit eten en maakten tripjes naar Parijs, Rome en Londen. Nooit eerder had ik zulke dingen gedaan met iemand, ik voelde me heel gelukkig.

Na ongeveer een jaar begon er iets te knagen. We hadden het nog wel gezellig samen, maar de spontane uitjes hielden op, net als de complimenten. Voor hem had ik twee serieuze relaties gehad. Uit ervaring wist ik dat verliefdheid na een tijdje verdwijnt en verandert in liefde, in het houden van. Maar dat de romantiek zo snel zou verdwijnen had ik niet verwacht, hij legde mij altijd in de watten.

Quote Ik kon hem niet verbieden te kijken, toch? Britt

Elke keer als we door de stad liepen om boodschappen te doen, zag ik hem gluren naar andere vrouwen. Naar hun borsten en billen. Alsof hij ze stuk voor stuk aan het keuren was. Ik liet het maar gaan, je hoort vaker dat mannen naar andere vrouwen kijken. Ik kon hem dat niet verbieden, toch?



Daar bleef het niet bij. Telkens als we thuis op de bank lagen en naar tv-programma’s als The Voice of Holland of Holland’s Got Talent keken en er toevallig een mooie vrouw in beeld kwam, zei hij: ‘Wat knap is ze, hè!’ ‘Wat een stuk!’ ‘Ik zou het wel met haar willen doen.’



Een keer barstte ik in huilen uit. Waarom gaf hij mij geen complimenten meer? Vond hij mij nog wel aantrekkelijk? Mijn vriend kwam op mijn gehuil af en schrok. Hij had niet door wat zijn gedrag met mijn zelfvertrouwen deed, maar zag ook niet in wat nou eigenlijk het probleem was.

Quote Voordat Lucas iets met mij kreeg was hij een player Britt