Familie laat ballonnen op voor Diego bij de rechtbank

Diego werd begin maart dood in bed aangetroffen in het huis van zijn vader aan de Jan Vethkade in de Dordtse wijk Krispijn. De vader, die gescheiden leeft van de moeder, sloeg ’s ochtends alarm bij de politie dat zijn zoontje dood was. De man werd diezelfde dag aangehouden als verdachte. Uit onderzoek bleek dat de jongen door geweld om het leven kwam.



Dordrecht was in shock na het kindergeweld. Drieduizend Dordtenaren liepen in maart mee met een stille tocht ter nagedachtenis aan de jongen. Ze hadden witte en rode ballonnen bij zich omdat Diego een superfan was van voetclub Feyenoord.



Bij de uitvaart van Diego gaven tientallen motorrijders met ronkende motoren een afscheidssalut bij het café van Diego’s opa. Vanwege de liefde voor voetbalclub Feyenoord werden daarbij rode fakkels afgestoken.