Fouten gemaakt bij toelating Syriëganger op vliegbasis Volkel

Er zijn geen aanwijzingen dat de man, Waïl el A., kwade bedoelingen had op de basis. El A. was op het laatste moment ingevallen voor een zieke in een werkploeg die graafwerkzaamheden deed en was niet vooraf aangemeld. De procedures schrijven dan voor dat er overleg plaatsvindt tussen de bewaking en een luchtmachtfunctionaris. Maar dat is niet gebeurd. El A. werd toegelaten na contact met de voorman en het overhandigen van zijn identiteitsbewijs.



Overigens zou de man waarschijnlijk ook zijn toegelaten als er wél overleg was geweest met een luchtmachtfunctionaris. De werkzaamheden waren op een deel van de basis met de laagste beveiligingscategorie waar de werklieden niet hoefden te worden gescreend. Daarom zou er volgens Defensie ook dan geen extra check hebben plaatsgevonden van de achtergronden van El A.