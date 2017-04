Golden goal voor Foor bij slijtageslag in Almelo

Bij Vitesse stond Alexander Büttner voor het eerst sinds zijn terugkeer in de winter in de basis bij Vitesse. Koud in het veld werd de Achterhoeker voorbij gelopen door Brandley Kuwas, waarna Samuel Armenteros een kans kreeg.En nog voor het kwartier om was liep Armenteros nog eens veel te makkelijk weg bij de back van de Gelderse club.



Vitesse bleef overeind en kreeg vervolgens na 19 minuten de eerste kans. Marvelous Nakamba stuurde de bal diep op Nathan, die Ricky van Wolfswinkel in stelling bracht. De inzet van de spits miste kracht en zuiverheid.Vitesse en Heracles stevenden vervolgens op een status-quo af bij rust, totdat Robin Gosens blunderde. De Heraclied miste na 43 minuten de bal, waarna Navarone Foor alle tijd en ruimte kreeg. De Vitessenaar had een fraaie oplossing. Met een curve verschalkte hij doelman Bram Castro: 0-1.



Na rust zette Heracles aan. Reuven Niemeijer schoot daarbij na 52 minuten tegen de paal. Maar Heracles kreeg opnieuw een tegenslag, omdat Robin Pröpper in korte tijd tegen twee gele kaarten, en dus rood, aanliep. Arbiter Bax gaf zeker de tweede prent makkelijk.Toch ontstond vervolgens een spannende tweede helft. Heracles zocht ook met tien man volop de aanval en was via uitblinker Kuwas en Kristoffer Peterson ook gevaarlijk. Maar de Almeloërs bleven ook op de been, omdat Vitesse faalde in de afwerking. Milot Rashica en Nathan verprutsten opgelegde kansen.Vitesse eindigde het duel ook met tien man. Kevin Diks kreeg voor rust al terecht rood en trok in de slotfase opnieuw aan de noodrem. De Arnhemmers overleefden uiteindelijk in Almelo dankzij een uitstekende doelman Eloy Room.



Heracles-Vitesse 0-1 (0-1)

43. Foor 0-1



Gele kaarten: Pröpper, Kuwas (Heracles), Diks, Nathan (Vitesse)

Rode kaart: Pröpper (Heracles, 56. tweede geel), Diks (86. tweede geel)



Heracles: Castro; Breukers, Pröpper, Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy (68. Darri), Niemeijer (80. Thomas); Kuwas, Armenteros, Peterson (85. Navratil).

Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Büttner (68. Leerdam); Nakamba, Nathan, Baker (85. Kruiswijk); Rashica (90. Ali), Van Wolfswinkel, Foor.