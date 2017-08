Grote brand bij bouwmarkt in Zutphen al geblust

Volgens de Veiligheidsregio ligt er 300 kilo vuurwerk in de bunker, maar werd die opslag niet bedreigd door het vuur. Eerder zorgde die dreiging ervoor dat de brandweer zich defensief opstelde en zich terugtrok uit het pand. Bij de brand was ook asbest betrokken, maar dat is volgens de brandweer maar 'zeer beperkt' vrijgekomen.



De brand woedde bij bouwmarkt Heijink aan de Leestenseweg, midden in een woonwijk. Daarom trok de brand veel bekijks. Omstanders werden door de politie gesommeerd minimaal 300 meter afstand te houden vanwege de asbestdeeltjes en de vuurwerkopslag. Ook moesten omwonenden ramen en deuren gesloten houden. De brand was niet uitslaand en de brandweer had het vuur ruim een uur na de eerste melding onder controle.