Grote uitslaande brand bij bouwmarkt in Valkenswaard

Meerdere brandweerwagens zijn op de melding afgegaan. De brandweer heeft opgeschaald naar de melding 'zeer grote brand'. Omstanders worden op ruime afstand gehouden.



De donkere rookwolken zouden al vanuit de verre omgeving te zien zijn. Zelfs vanuit Nuenen is de rook goed te zien. Er zijn knallen te horen bij de brand. Het is nog niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Omstanders zagen een luchtballon vliegen bij de brand. Mogelijk heeft dat er iets mee te maken.



Voorheen was in het pand bouwmarkt Fixet gevestigd.