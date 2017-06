Helikopterpiloot gehoord na duikvlucht boven festival

Schreij­er-Pie­rik overwoog uit CDA te stappen: 'Zó zat was ik alles'

8:42 De gedachte te breken met het CDA heeft door het hoofd gespeeld bij Annie Schreijer-Pierik. "Zó zat was ik alles." De verzuchting klinkt vrijdagmiddag kort nadat ze het met CDA-partijvoorzitter Peetoom eens is geworden over het geven van openheid over haar onkostenvergoeding van 4300 euro. Die openheid komt er, nadat ze lang weigerde, nu toch vanaf 1 juli.