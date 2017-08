Henk Westbroek: Wilhelmus op scholen is grote onzin

videoHet nieuwe kabinet wil ruim aandacht voor het Wilhelmus op scholen, onthulde deze krant gisteren. Tekstschrijver, muzikant en opa Henk Westbroek verslikte zich in zijn ontbijt toen hij het las. Want blokken op het volkslied, dat is iets van ruim 50 jaar terug.

Hij voelde zich in één klap 53 jaar jonger toen hij gisterochtend de krant van de mat pakte. En dat klinkt fijn voor Henk Westbroek (65), maar in dit geval niet. Want toen de zanger/tekstschrijver/presentator in deze krant las dat het eventuele nieuwe kabinet schoolkinderen veel aandacht aan het Wilhelmus wil laten besteden, was hij weer de 12-jarige Henkie bij zijn toelatingsexamen voor de Hogere Burgerschool.

,,Daar moest ik de eerste vier coupletten opschrijven, maar ik wist geen enkel woord. Mijn vader, een echte socialist, was trots op me toen ik vertelde dat ik niets ingevuld had. Hij had zo’n hekel aan dat volkslied. Zoals alle socialisten. En republikeinen, vanwege het vereren van de koninklijke familie in de tekst. Katholieken hadden er ook niets mee op, omdat het een protestants lied is.’’

Henk Westbroek vindt het idioot dat we straks het Wilhelmus uit het hoofd moeten leren. Nu een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vorm lijkt te krijgen, voelt Westbroek dat de tijd in Nederland een halve eeuw teruggezet wordt. ,,Want kinderen laten blokken op het Wilhelmus, dat is dus letterlijk van ruim 50 jaar geleden. Kijk, dat er beperkt aandacht op school is voor het lied, vind ik niet zo gek. Maar leg dan de context uit. Dat de tekst werd geschreven op de melodie van een hoerenklaagzang. Want daar gaat de originele liedtekst over: de Nederlandse dames van lichte zeden, die met het verdrijven van de Spaanse troepen klaagden dat ze steeds minder emplooi hadden. Leg dát dan uit. Maar niet deze propaganda rond God en de koninklijke familie. Alsjeblieft zeg.''

Met een blik op zijn drie kleinzoons die in zijn Utrechtse woonkamer over de bank rennen: ,,Als zij uit school komen en het Wilhelmus neuriën, ga ik ze echt laten weten dat ze veel beter andere muziek kunnen luisteren. Van K3, Justin Bieber, de ouwe lullen van The Beatles, maakt mij het uit. Maar niet dit.’’

Achterhaald

De melodie van het Wilhelmus is het probleem niet, oordeelt de voormalige frontman van Het Goede Doel: ,,Dat lijkt op een Sinterklaasliedje, drie keer horen en je kent het. Maar die tekst; veel te statisch. Zo achterhaald. En totaal niet herkenbaar voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Daarom moeten we het hele fenomeen volkslied misschien maar afschaffen, want het is zo lastig om een heel land recht te doen in een liedtekst.’’