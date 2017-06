Herdenking voor Romy in Hoevelaken

,,Het delen van de gevoelens en elkaar als gemeenschap vasthouden en steunen kan behulpzaam zijn bij de verwerking van dit zware verlies en troost bieden aan alle betrokkenen", aldus burgemeester Gerard Renkema. De herdenkingsbijeenkomst is om 19.30 uur bij de muziekkoepel op het van Aalstplein in Hoevelaken.

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken is afgelopen nacht een 14-jarige jongen uit de gemeente Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Romy werd vrijdagmiddag 2 juni aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden. Het onderzoek naar de omstandigheden en toedracht is in volle gang. De verdachte zit vast en wordt vandaag verhoord.