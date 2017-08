'Hond in auto kan binnen half uur overlijden'

'Op slot, hond eruit', luidt het nieuwe waarschuwingsbord dat vandaag in Emmen werd onthuld door de Dierenbescherming. Het bord is bedoeld om mensen op het hart te drukken hun trouwe viervoeters niet in een snikhete auto te laten zitten. De snel oplopende hitte kan al binnen een half uur dodelijk zijn voor de dieren, aldus de Dierenbescherming. De organisatie wil zo'n honderd exemplaren van het bord verspreid over heel Nederland plaatsen.