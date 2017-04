Internationale klopjacht op zwartspaarders: woningen in Zwolle doorzocht

De hoeveelheid Zwitserse bankgegevens is voor de FIOD vergelijkbaar met de vorig jaar uitgelekte Panama Papers. Behalve over de Nederlanders heeft de FIOD informatie over 55.000 spaarders uit het buitenland. De bankgegevens zijn toegespeeld door een geheime tipgever. Naar aanleiding van deze uitzonderlijke gegevensvangst is gisteren een internationale klopjacht gehouden op zwartspaarders. Dat zijn mensen die hun geld uit het zicht van de fiscus proberen te houden belasting te ontduiken. Vrijwel tegelijkertijd vonden acties plaats in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. 35 schilderijen In Nederland doorzocht de FIOD gisteren woningen in Zwolle, Den Haag, Hoofddorp en Venlo. Er is beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen. Bovendien zijn onder meer 35 schilderijen ter waarde van 1,2 miljoen euro, een dure Mercedes, juwelen, contant geld en zelfs een goudstaaf geconfisqueerd. Twee inwoners uit Den Haag en Hoofddorp zijn aangehouden. Tot nu toe worden enkele tientallen Nederlanders verdacht van belastingfraude en witwassen. De jacht op naar zwartspaarders gaat de komende tijd door, zegt FIOD-directeur Hans van der Vlist in een interview met deze krant. Om welke Zwitserse bank het gaat, wil hij niet bekendmaken.

Wedloop

Van der Vlist is tevreden over de jacht op de zwartspaarders. ,,Het is een wedloop, maar de opsporing heeft de wind mee." Behalve op de zwartspaarders zelf, jaagt de FIOD ook op zogenoemde facilitators. Dat zijn dienstverleners zoals belastingadviseurs en banken, die helpen gelden weg te sluizen.



De actie in Nederland staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, dat gespecialiseerd is in fraudezaken. Het is voor het eerst dat Nederland zo intensief met andere landen optrekt om zwartspaarders te ontmaskeren.



Zwartspaarders ontduiken jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan belasting. Ze riskeren een boete of zelfs gevangenisstraf wegens belastingontduiking en witwassen. Via een zogeheten inkeerregeling, waarbij Nederlanders boetevrij hun zwarte vermogen konden melden, is de afgelopen vijf jaar meer dan 6 miljard euro teruggekeerd naar Nederland.