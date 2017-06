Kinderopvang vreest nieuwe reeks faillissementen

Het aantal kinderen in de opvang neemt voor het eerst in jaren juist weer fors toe, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaakt: van 764.000 naar 823.000. Die groei is een direct gevolg van de verlaging van de ouderbijdrage. In de jaren ervoor was die juist duurder geworden. Dat leidde tussen 2011 en 2015 tot een sterke daling van het aantal kinderen in de opvang en honderden faillissementen in de sector.