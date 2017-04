Kruidvat haalt Hitlerkleurplaat uit de winkel

Kruidvat vindt het zelf ook ongepast en onacceptabel. ,,De kleurboeken zijn maandag een halve dag verkocht. Zodra we er achter kwamen hebben we de verkoop stopgezet'', laat een woordvoerder weten aan deze krant.



Ze vervolgt: ,,Tot onze spijt is deze kleurplaat er ondanks diverse controles tussen gekomen. In het boek komt een bepaalde thematiek over belangrijke figuren uit het verleden terug, op basis daarvan is de inhoud samengesteld. De afbeelding is een misverstand. We zijn aan het onderzoeken waar dit mis is gegaan. Gelukkig kwamen we er snel achter.''



Vervloed vergeeft het de drogisterijketen. ,,Ik had ook meteen de indruk dat Kruidvat dit nooit geweten heeft. Ik blijf gewoon kleurboeken kopen daar hoor. Zo maak je nog eens wat mee.”



Van het kleurboek Kleuren op code, rustgevende kleurprojecten met kleurencode zijn een 'paar tientallen' verkocht. Het kleurboek was niet in alle Kruidvat-winkels te koop.



De Belgische uitgeverij Trifora benadrukt dat de tekening in het kleurboek ‘stond’. Verder willen zij geen commentaar geven op de creatie, die in India werd geproduceerd.