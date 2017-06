Lichaam gevonden vlakbij de plek waar Savannah (14) het laatst gezien werd

Het lichaam werd gevonden bij het industrieterrein De Kronkels, een groot deel van het gebied is door de politie afgezet. Of het het lichaam van de vermiste Savannah is, wordt door de politie onderzocht. Eerder werden ook al sleutels en een telefoonhoesje gevonden. Ook daarvan is niet bekend of die van Savannah zijn.



Veel verdriet

In het kader van de zoekactie liepen vandaag vanuit Bunschoten honderden mensen in groepjes naar Hoogland, waar Savannah's fiets vrijdag werd gevonden. Volgens de initiatiefnemers kwamen de vrijwilligers niet op het industrieterrein en heeft een voorbijganger vandaag de ontdekking gedaan. Volgens een coördinator van de zoekactie was de verslagenheid groot toen het nieuws over het gevonden lichaam bekend werd. "Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet.''



In Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten, werd vrijdag een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gebracht. Volgens de politie was er geen verband met de vermissing van Savannah.