Lichaam in sloot gevonden tijdens zoektocht Savannah

UPDATEBij de hoek van de Lorentzweg en De Kronkels in Bunschoten is vanmiddag het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Volgens de politie lag het lichaam in een sloot. De burgemeester zal vermoedelijk een persconferentie geven op het moment dat de identiteit bekend kan worden gemaakt.

Volledig scherm Omstreeks 20.30 vanavond is de lijkwagen gearriveerd bij De Kronkels in Bunschoten. © Ginopress De recherche is na de vondst van het lichaam begonnen met uitgebreid onderzoek. Er wordt volgens een woordvoerder van de politie eerst heel voorzichtig door de rechercheurs van de Forensische Opsporing 'naar het lichaam toegewerkt' om alle sporen die er eventueel zijn veilig te kunnen stellen. Om half acht in de avond arriveerde een lijkwagen om het stoffelijk overschot op te halen.



Afgelopen vrijdag werd er in Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Zij werd door een misdrijf om het leven gebracht. De politie laat weten rekening te houden met verschillende scenario's waaronder het verband tussen de twee zaken.

Het lichaam werd door een passant gevonden bij het industrieterrein De Kronkels, de passant heeft de politie gewaarschuwd. Een groot deel van het gebied is door de politie afgezet. Of het het lichaam van de vermiste Savannah is, wordt door de politie onderzocht. Een woordvoerder kon niet zeggen hoelang het duurt voordat er duidelijkheid is over de identiteit van het slachtoffer.

Inmiddels is de familie van Savannah op de hoogte gesteld van de vondst van het lichaam. Dit zegt echter nog niets over de identiteit, aldus politiewoordvoerder Hans Meuleman. Of het lichaam van Savannah is blijft dus nog onduidelijk.

Zoekactie

Quote Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet Coördinator zoekactie Volledig scherm De politie doet onderzoek op industrieterrein De Kronkels waar een stoffelijk overschot gevonden is © ANP In Bunschoten was vandaag een grote zoekactie gaande naar de vermiste Savannah. Het veertienjarige meisje was sinds donderdag vermist. Volgens de initiatiefnemers kwamen er vandaag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen met zoeken.



Volgens de politie is het lichaam niet ontdekt door vrijwilligers die meededen aan de zoekactie, het industrieterrein was geen onderdeel van het zoekgebied. Een voorbijganger heeft het ontdekt en schakelde de politie in. Eerder werden ook al sleutels en een telefoonhoesje gevonden. Ook daarvan is niet bekend of die van Savannah zijn.

Politie

Bij de zoektocht was politie aanwezig, maar alleen om de orde te bewaken, niet om mee te doen. Volgens de organisatie had de politie aangegeven de actie een warm hart toe te dragen, maar niet te verwachten dat er iets zou worden gevonden.



Volgens een coördinator van de zoekactie was de verslagenheid groot toen het nieuws over het gevonden lichaam bekend werd. ,,Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet. Het was al erg, nu is het een nachtmerrie.''

Parkeerterrein