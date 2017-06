Mannen brengen dode bij politiebureau na ruzie

Nip­kow­schijf-win­naar Schuldig halveerde de schuld van Dennis

16 juni De docuserie Schuldig heeft nipt de Nipkowschijf gewonnen. Met slechts één stem verschil won de serie van The Amsterdam Project van Beau van Erven Dorens. Schuldig volgde mensen die in de problemen zijn gekomen door oplopende schulden. De dierenwinkel van Dennis heeft vooral profijt van de serie gehad: een half jaar na de uitzending is zijn schuld gehalveerd.