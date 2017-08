Medewerker kinderopvang in De Bilt pleegde ontucht met twee kinderen

UpdateEen medewerker van kinderopvangorganisatie Partou is vorige week opgepakt voor ontucht met twee kleine kinderen op een opvang in De Bilt. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanavond bekend gemaakt.

Het gaat om een 27-jarige man uit Utrecht. De kinderen zouden bij de opvang aan de Weltevreden in het dorp seksuele handelingen bij hem hebben moeten verrichten. Bij de bso worden kinderen vanaf 4 jaar opgevangen. De verdachte werkte daar als pedagogisch medewerker. Hij heeft het misbruik toegegeven en zit sinds zondag vast. Het gaat om twee kinderen uit één gezin.

Vanavond werden de verontruste ouders bijgepraat. Bij de bijeenkomst in zalencentrum H.F. Witte op het Henri Dunantplein waren burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt, de GGD en een gebiedsofficier namens justitie aanwezig. Volgens Potters kwamen er veel emoties – verdriet en boosheid - boven bij de aanwezige ouders. Hij adviseerde rustig te blijven en de kinderen zelf te laten vertellen. De impact in het dorp is groot, stelt de burgemeester. ,,Dit is heftig voor De Bilt. We zijn een kleine gemeenschap en er gaan heel veel kinderen naar deze bso’s.’’

Geliefde medewerker

De pedagogisch medewerker werkte al vijf jaar bij Partou. Ouders toonden zich geschokt want hij was een geliefd medewerker. Hij heeft een blanco strafblad en kreeg een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toen hij bij Partou kwam.

De zedenzaak kwam aan het licht na aangifte door de ouders die van hun kinderen hoorden wat er was gebeurd op de bso. Zedenrechercheurs doen momenteel onderzoek naar de zaak. De computer en telefoon van de verdachte worden onderzocht. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de verdachte dit al vaker heeft gedaan of dat hij ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd. Met de twee slachtoffertjes gaat het naar omstandigheden goed.

De betrokken instanties willen niet zeggen hoe oud de slachtoffers zijn. Volgens de burgemeester willen de ouders dat er zo weinig mogelijk informatie naar buiten wordt gebracht die naar het gezin kan leiden. ,,Ze willen dit achter zich laten en zo snel mogelijk over gaan tot de orde van de dag zonder dat ze in het dorp onderwerp van gesprek worden’’, aldus burgemeester Sjoerd Potters. ,,Gelukkig maken de kinderen het naar omstandigheden bijzonder goed en willen de ouders graag de draad weer oppakken.’’

Vakantie

De Utrechter blijft in ieder geval tot morgen vast zitten. Het Openbaar Ministerie beslist voor die tijd of de man zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris om verlenging van zijn voorarrest te vragen.

Ruim 250 ouders waren uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Zij zaten uren in onzekerheid over wat er was gebeurd tijdens de opvang van hun kind. ,,Dit is bizar,’’ aldus een van de ouders. Er waren ongeveer honderd mensen in de zaal. Veel van de ouders die kinderen op Partou hebben, zijn nog op vakantie, maar toch besloten gemeente, Openbaar Ministerie en Partou zelf al zo snel als mogelijk naar buiten te treden met informatie en een bijeenkomst te beleggen. ,,Anders ontstaan er allerlei wilde verhalen die een eigen leven gaan leiden.’’ Ouders die er niet bij konden zijn worden later bijgepraat.

Volledig scherm © ANP Na afloop stonden de gezichten strak en gespannen. Geen van de ouders wilde iets zeggen over wat ze binnen gehoord hebben en stappen stevig door naar hun auto of fiets.

Quote Dit is een ontzettend verdrietig incident Saskia Speelman, brancheorganisatie Kinderopvang Partou is een van de grootste organisaties in de kinderopvang. Het kent in Nederland ruim 300 vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. De 3000 medewerkers zorgen samen voor ruim 26.000 kinderen.

Bij de organisatie, die twee locaties heeft in De Bilt, kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht. Het is niet duidelijk op welke locatie de ontucht plaatsvond.