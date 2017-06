Meer drugsdoden in Nederland

Meer dan 93 miljoen Europeanen hebben in hun leven al eens geëxperimenteerd met verboden drugs, het aantal drugsdoden door een overdosis is voor het derde jaar op een rij gestegen naar nu al meer dan 8.400, van wie 197 (2015) in Nederland. Een jaar eerder waren dat er nog 123. In de drugshandel gaat 24 miljard om.

Het Europese drugsagentschap ECMDDA waarschuwt vandaag in een nieuw rapport voor meer drugsdoden door zeer krachtige synthetische opioïden, die in een handomdraai in kleine laboratoria te produceren zijn en waarvan maar kleine hoeveelheden nodig zijn om duizenden doses in omloop te brengen.

Tussen 2009 en 2016 zijn in Europa al 25 van deze zeer krachtige opioïden ontdekt, aldus Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos. Hij maakt zich vooral zorgen over jongere gebruikers. ,,Geen enkel land heeft het wondermiddel hiertegen. Het beste wat we kunnen doen is zoveel mogelijk informatie blijven uitwisselen”, aldus EMCDDA-bestuursvoorzitter Laura d’Arrigo.

Volgens het in Lissabon gevestigde drugsagentschap lag het aantal drugsdoden door een overdosis in het laatst gemeten jaar, 2015, 6 procent hoger dan in 2014. Behalve in Nederland nam het aantal toe in Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Litouwen en Turkije. De groep die als meest kwetsbaar wordt gezien telt 1,3 miljoen problematische opioïdengebruikers, in Nederland zijn dat er rond 14.000.

Misdaad

Volgens het drugsagentschap vormen de opioïden, die de effecten van heroïne en morfine nabootsen, aantrekkelijke handelswaar voor de georganiseerde misdaad en zitten de opsporingsinstanties met het probleem dat het spul makkelijk te transporteren is. De opioïden zijn verkrijgbaar in allerlei vorm: als poeders, tabletten en capsules, soms ook als vloeistof of neusspray. Een klein lichtpuntje voor Nederland is dat het aantal jongere drugsdoden onder het Europese gemiddelde ligt. Vanaf 44 jaar is dat net andersom.