Meisje (1,5) verslikt zich in pannenkoek en overlijdt

We hebben gedaan wat we konden

Geschokt

Danique van de Ven, mede-eigenares van het pannenkoekenhuis, laat weten dat zij en het personeel 'flink geschokt' zijn. ,,We hebben gedaan wat we konden samen met het personeel en met de gasten om het meisje eerste hulp te verlenen, maar het mocht niet baten'', vertelt ze.



,,Ook het ambulancepersoneel kon niks meer doen. Dit is een proces waar we nu met z'n allen doorheen moeten'', vervolgt ze. ,,Dat blijft heel heftig, maar we hebben gelukkig veel steun ontvangen van de mensen om ons heen. Dat doet ons veel goed.''