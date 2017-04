Mishandelde Jasper en Ronnie ontroerd door massale steun

Jasper en Ronnie, het stel uit Arnhem dat afgelopen weekend zwaar mishandeld is, zijn diep geraakt door alle reacties die ze krijgen. ,,Het is echt fantastisch. We zijn gebeld door minister Bussemaker en zo dadelijk komt de burgemeester op de bezoek. Het is hartverwarmend’’, vertelt Jasper Vernes-Seratan.

Op social media betonen veel mensen hun steun aan het stel door hand in hand op de foto te gaan. Zij geven hiermee gehoor aan een oproep van Barbara Barend om op deze manier te protesteren tegen geweld tegen homo's. Komende zaterdag is er in Arnhem een manifestatie als steunbetuiging aan het stel.

Ronnie en Jasper werden dit weekend in elkaar geslagen in het Arnhemse centrum. Daarbij werd Ronnie met een betonschaar in het gezicht geslagen. Hij moet nu meerdere tanden missen.

Inmiddels zijn er zes verdachten opgepakt. Vijf jongens komen uit Arnhem. Twee van hen zijn 14, de anderen zestien. De zesde verdachte is een 20-jarige man uit Gennep.