MIVD was al jaren op de hoogte van autodeals corrupte ambtenaar

Klokkenluider

De zaak kwam in 2011 aan het rollen toen een klokkenluider uit de autobranche uit de school klapte. Uit de talloze verhoren die daarna zijn afgenomen blijkt nu dat de integriteit van H. al jaren ter discussie stond. Ook de geheime dienst MIVD was daarvan op de hoogte. H. was een belangrijke agent voor de MIVD: hij deed een deel van het wagenparkbeheer. Zo regelde hij supergeheime auto’s die niet bij de RDW stonden geregistreerd. Zelf reed hij enige tijd ook in zo’n auto. H. besteedde ongeveer eenderde van zijn tijd aan werkzaamheden voor de geheime dienst. Eens per twee weken kwam er medewerker van de dienst langs en op zijn kantoor stond een kluis van de MIVD. Ook beheerde hij een nepfirma: JaHo-rentals. In een onderzoek in 2010 naar wat dat bedrijf precies deed, blijkt uit verklaringen dat de MIVD is getipt dat H. een persoon was 'waar vlekjes op zaten'. ,,Ik heb het verder aan hen overgelaten'', verklaart de betrokken ambtenaar.

Verbazingwekkend

Dat de MIVD op de hoogte was van het imago van H., maar niets deed is verbazingwekkend, vindt advocaat Michael Ruperti die een van de andere verdachten bijstaat. ,,Wat heeft de MIVD ervan weerhouden om iets aan deze situatie te doen? Waarom hebben zij de minister niet geïnformeerd? Dan hadden andere medewerkers beter beschermd kunnen worden tegen dealers waar defensie zaken mee doet.''



Al een paar jaar eerder deden medewerkers van het Bureau Integriteit onderzoek naar H. omdat hij in een auto reed die ver boven zijn stand was. De Peugeot 607 was toen een zogenoemde generaalsauto, terwijl hij helemaal geen generaal is. Ook voerde de wagen een schaduwkenteken van de MIVD. Dat was vreemd, maar de geheime dienst bevestigde dat zij daarvan op de hoogte waren. H. kreeg toen het voordeel van de twijfel. Ook bij zijn volgende auto, een Audi A5, is er in 2007 geen financieel onderzoek geweest 'gezien de relatie met de MIVD'. Later zou blijken dat die auto veel te goedkoop werd gereden.