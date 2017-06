Nederlandse militair krijgt werkstraf om schietongeluk Irak

V. legde eerder in een verklaring uit dat hij dacht dat hij het magazijn van zijn dienstwapen had geleegd. Dat was echter niet zo: de kogel ging dwars door het lichaam van de Peshmerga-strijder. Die had veel geluk, want er werden geen vitale delen in zijn lichaam geraakt. Hij neemt V. ook niets kwalijk. ,,Het was een stom ongeluk. Als iemand dit niet verdient, dan is hij het.''