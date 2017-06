Nieuw wapen in strijd tegen groeiend lerarentekort

Hoewel het ministerie van Onderwijs zegt dat er voldoende ruimte is voor aangepaste opleidingen, blijkt de praktijk weerbarstig. In een officiële tabel staat precies welke vooropleiding is vereist voor welke lerarenopleiding. Achter de schermen werken lerarenopleidingen, middelbare scholen en onderwijsadviseurs aan flexibeler studies. De lerarenopleidingen maken toetsen om de kennis en geschiktheid te testen. Op basis van die uitslagen kan een onbevoegde docent of student vrijstellingen krijgen voor de lerarenopleiding en de studie sneller doorlopen.



Na de zomer kunnen leraren in spe die een vreemde taal of economie willen doceren, waarschijnlijk de nieuwe route aan de universitaire lerarenopleidingen doorlopen. Voor andere vakken werken de universiteiten nog aan speciale studieprogramma's. ,,Als die opleiding als barrière wordt gezien, moeten wij daar iets aan doen'', vindt Theo Wubbels, programmamanager bij de Vereniging van Universiteiten. ,,Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat er zoveel mogelijk leraren komen.''



Ook de hogescholen zijn druk bezig om de opleidingen te flexibiliseren. Tijdens een intake bepalen opleiders wat een nieuwe student al kan en wat die nog moet leren. ,,Zo proberen we meer recht te doen aan wat een student al meeneemt, anders dan eerdere opleidingen, en hopen we ook nieuwe doelgroepen aan te spreken'', zegt Yvonne Visser, voorzitter van de ADEF (overleg van lerarenopleidingen in het hbo). Het verschilt per hbo-instelling hoe snel en voor welke vakken ze de flexibelere opleiding aanbieden.