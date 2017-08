Ochtendspits geplaagd door dichte mist

Aangehouden advocaat Bart V. liep met open ogen in val van politie

15 augustus De voor wapen- en drugshandel aangehouden advocaat Bart V. (43) uit Dongen is met open ogen in de val van de politie gelopen. Hij had niet in de gaten dat de Duitser die door zijn bemiddeling bij criminelen in Breda en Sint Willebrord hennep en pistolen kocht een 'politieel informatie-inwinner' was.