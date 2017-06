Onderwijsinspectie wil opheldering over kwaliteit eindexamen Frans

Kruidvatheldin die jongetje (2) redde gevonden: 'Ik moest en zou zijn leven redden'

19:09 De vrouw die vorige week woensdag een 2-jarig kindje van een verstikkingsdood redde in een Kruidvat-filiaal in Tilburg, is gevonden. Het gaat om de 23-jarige Valentina Luijbregts, zelf ook moeder van een meisje van tien weken. Valentina stond in de rij te wachten toen ze de 2-jarige Luuk opeens naar zijn keel zag grijpen. ,,Ik moest en zou zijn leven redden, ik kon toch niet staan toekijken?”