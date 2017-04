Onderzoek Posbankmoord door 'drugshandel' in stroomversnelling

Souris R., één van de twee verdachten in de Posbankmoord, liep met open ogen in de val van de politie. Undercoveragenten hadden een drugshandeltje opgezet om de verslaafde R. te kunnen pakken. Toen dat lukte, bekende de 43-jarige uit Veghel zijn deel aan de moord.

Dat bevestigen bronnen rondom het onderzoek. De nephandel werd in 2015 door het coldcaseteam van de politie opgezet. Terwijl R. snel rijk dacht te worden, duwden undercoveragenten hem elke dag een stukje dichter naar de gevangenis.



Zo maakten de undercoveragenten de verdachte wijs dat ze een ‘hoge pief’ bij justitie kenden. Deze man zou hebben verteld dat een DNA-match hem aanwees als dader van de Posbankmoord. De agenten wilden van Souris weten of die informatie klopte, want ze wilden geen risico lopen bij een volgende drugsdeal.



Stroomversnelling

Ze hielden R. voor dat de 'hoge pief' voor veel geld het bewijs kon laten verdwijnen. In de nacht van maandag 31 oktober op dinsdag 1 november zwichtte R. In een Brabantse loods bekende hij zijn aandeel aan de Posbankmoord en liet hij de voornaam van zijn toenmalige kompaan Frank, vallen.



R. vertelde dat hij en Frank S. op 20 januari 2003 hardloper Alex Wiegmink opwachtten om zijn auto te stelen. Die diefstal werd Wiegmink fataal. Dankzij de bekentenis van R. kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Na een uitzending van Opsporing Verzocht meldde de 56-jarige Frank S. uit Boekel zich bij de politie. Nog diezelfde dag werd ook R. opgepakt.

Rechtszaak

Vandaag staat er een tweede niet-inhoudelijke rechtszitting over de Posbankmoord op de rol. Net als de vorige keer komt Souris R. niet naar Arnhem. Dit keer zal ook zijn advocaat Wieteke Drummen verstek laten gaan, omdat ze in tegenstelling tot de eerst zitting geen inhoudelijk behandeling verwacht.

Familieleden van de vermoorde Alex Wiegmink krijgen bij de behandeling van de strafzaak tegen de twee verdachten uitgebreid de kans om uit te leggen wat de gevolgen voor hen zijn geweest. De rechtbank in Arnhem geeft de weduwe, de drie zoons én de broer van het slachtoffer de kans om te spreken. Dat is meer dan het officieel toegestane aantal.

De vijf familieleden willen allen gebruik maken van hun spreekrecht maar officieel mogen maar drie nabestaanden spreken. De rechter maakt een uitzondering vanwege de ernst van het misdrijf en de lange tijd dat de familie in onzekerheid heeft gezeten, besloot hij woensdag in een korte tussentijdse zitting.