Ontwerper guldenbiljetten Ootje Oxenaar overleden

In de biljetten werden diverse gegevens uit het privéleven van Oxenaar verwerkt. Zo is in het vijfje een, inmiddels overleden, konijn van hem verwerkt, dat op tafel kon dansen. Op het biljet van 1000 Gulden staat zijn vingerafdruk in een krul van het haar van Spinoza. Ook staat zijn naam 'Ootje' ergens verborgen op het biljet.

Postzegels

Vanaf de late jaren zestig was Oxenaar ook actief voor de post, eerst als adjunct-directeur en later als hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving. De toenmalige PTT stelde mooie vormgeving erg op prijs en leverde zo, mede dankzij Oxenaar, een bijdrage aan de roem van het Nederlandse design.



Dat dat internationaal werd gewaardeerd, bleek onder meer al in 1990 uit de tentoonstelling die het Design Museum in Londen wijdde aan de vormgeving bij het Nederlandse postbedrijf: Design in the public service: The Dutch PTT. Oxenaar dacht ook enkele postzegels uit.