Polderjihadist Victor D. wil terug naar Nederland voor rechtszaak

De Nederlandse polderjihadist Victor D. uit het Overijsselse Heeten heeft in een brief aan de rechtbank laten weten dat hij terug naar Nederland wil komen om zijn proces bij te wonen.

In de brief schrijft Victor, die zich tegenwoordig Zakariyya noemt: ,,In dit schrijven probeer ik niet mijn onschuld te bewijzen. Ik wil u meenemen naar wat mij beweegt, wat mij raakt en wat ervoor zorgt dat ik ervan overtuigd ben dat ik mij inzet voor een nobele, eerlijke zaak."

Ook schrijft hij: ,,Edelachtbare ik word verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Maar zoiets moet worden gedefinieerd door middel van het achterhalen van de betekenis van het woord terreur. De Van Dale definieert terreur als: Georganiseerd politiek geweld. Dat zou betekenen dan een land als Amerika terroristisch is."

Het Openbaar Ministerie liet in maart door middel van een Facebookpost weten dat ze tegen tien gezochte jihadisten een rechtszaak aanspannen. Het OM richtte de advertentie specifiek op 'mannen tussen de 18 en 30 jaar' in de omgeving van IS-bolwerk Mosul in Irak. Victor D. regeerde zelf op het bericht met de mededeling dat hij 'niets van de aanklacht begreep' en niet van plan was terug naar Nederland te komen.

Nu laat hij via de brief weten tóch naar Nederland te willen komen. De brief naar de rechtbank heeft hij naar eigen zeggen zonder overleg met zijn advocaat opgesteld.

Victor D. bevindt zich waarschijnlijk in de Syrische stad Idlib, een stad buiten het IS-kalifaat. Onlangs liet een andere Nederlandse jihadist, Marouane B., ook weten dat hij terug wil voor zijn proces. De rechtbank besloot vorige maand dat het OM de vervolging van 10 jihadisten voorlopig uit moet stellen, juist om hen de kans te geven bij hun proces te zijn.

Victor D.

Victor D., ook wel bekend onder de ‘strijdnaam’ Zakariyya al Hollandi, is als sinds 2013 in Syrië. Het gaat er goed met hem, zegt hij. Voor zijn vertrek woonde hij in het Overijsselse dorp Heeten. Hij had er onder meer een baantje als postbode. De bekeerling vertrok omdat hij wilde leven in een islamitische samenleving waar de regels van de sharia, de islamitische wet zouden gelden. Hij zat bij verschillende strijdgroepen, maar zegt hij zelf, niet bij IS.

Victor D. schrijft over zijn geloof in zijn brief aan de rechtbank: 'Ik wil graag zien dat Moslims weer trots zijn op hun geloof, opdat het Licht van de Islaam voor iedereen duidelijk wordt,dat zij kunnen laten zien hoe dynamisch de Islamitische samenleving is wanneer moslims samenwerken, en ik hoef u denk ik niet uit te leggen hoe stroef het verloopt wanneer moslims zich de individualistische mindset van het westen eigen maken.'

Op internet zijn foto’s te vinden, waarop hij poseert met een geweer. Ook staat hij op een foto met de bekende jihadist Yilmaz, een voormalige Nederlandse militair van wie bekend is dat hij voor IS gevochten heeft. ,,Zonder wapen ben je hier als een mak schaap, wachtend op de wolf, dat noem ik dus een preventieve maatregel. En de foto met Yilmaz is ruim een jaar voor zijn vertrek naar IS genomen. Dus ook dat kan van tafel.’’