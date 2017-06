Politie houdt vijf Belgen aan bij Valkenswaard na gespannen situatie Eindhoven

De arrestatie werd verricht omdat het kenteken van de auto niet overeenkwam met gegevens die de politie had over de auto. Er is volgens een politiewoordvoerder geen direct verband met de 29-jarige Amsterdammer die vrijdagavond in Eindhoven werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg in de omgeving van het PSV-stadion. ,,Maar omdat we extra alert zijn, vanwege de situatie in Eindhoven, kwamen we de auto op het spoor." Het vijftal zit nog vast. De politie verstrekt geen informatie over de leeftijd en woonplaats van de vijf.

De 29-jarige man maakte filmopnamen bij het stadion, maar had geen kaartje voor het concert van Guus Meeuwis in het stadion. Hij werd later opgepakt in de Nieuwstraat in de Eindhovense binnenstad.

Huiszoeking

In Amsterdam heeft de politie zaterdag huiszoeking verricht in de woning van de 29-jarige verdachte, die zaterdag is verhoord. Over de uitkomst van het verhoor doet de politie geen mededelingen.