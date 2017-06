Politie vindt 138 schildpadden in vervuild busje en tuin in Hoofddorp

In totaal zijn er vijf soorten schildpadden aangetroffen, waaronder twaalf Griekse landschildpadden die volgens de wet beschermd zijn. Deze dieren mogen alleen gehouden worden als er met een certificaat aangetoond kan worden dat ze legaal zijn. De eigenaar van de dieren kon zo'n certificaat niet laten zien.



Naast de landschildpadden leefden er ook moerasschildpaden, klokschildpadden en kolenbrandschildpadden in en rondom het huis. In een busje dat stond geparkeerd voor het huis zaten in totaal 65 waterschildpadden, die over elkaar heen liepen, tussen alle spullen in de bus door. De dieren hadden geen water en voer en de bus was sterk vervuild. De dieren die in de tuin zijn aangetroffen, lagen in vervuilde en te kleine bakken water.