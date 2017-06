Politie wil meer weten over 'verscholen' gestalde fiets van Savannah (14)

'Saxofoonbende op strooptocht in heel Nederland'

22:05 Een saxofoonbende is op strooptocht in Nederland. Afgelopen weekeinde werd in dezelfde nacht ingebroken bij muziekspeciaalzaken in zowel het Wijchen als Veldhoven. In de twee winkels werden in totaal 35 instrumenten buitgemaakt. Eerder al was het raak bij blaasinstrumentenwinkels in Muiderberg, Borne, Ittervoort, Roosendaal, Gaanderen en Kerkdriel.