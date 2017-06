Posbankmoord: 16 en 14 jaar voor doden Alex Wiegmink

Souris R. (44) uit Veghel en Frank S. (56) uit Boekel moeten zestien en veertien jaar de cel in voor de dood van huisschilder Alex Wiegmink in 2003. Hun straffen vallen hoger uit dan dertien jaar cel die geëist was voor doodslag en brandstichting in de zaak die bekendstaat als de Posbankmoord.

Alex Wiegmink ging maandag 20 januari 2003 na zijn schilderklus in Arnhem nog even een rondje rennen over de Posbank. Hij kwam niet meer thuis in het Achterhoekse Drempt. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Noord-Brabantse Erp.

Het duo is veroordeeld voor doodslag. Moord acht de rechter niet bewezen, omdat niet vast te stellen is of de mannen tijd hadden om na te denken over óf ze de huisschilder zouden vermoorden. De rechter noemt het 'gekwalificeerde doodslag', omdat Wiegmink is gedood om een ander misdrijf te verhullen. Daarnaast moet het tweetal de cel in vanwege brandstichting.

Quote Het verdriet gaat nooit meer weg Weduwe Greet Wiegmink

Volledig scherm Alex Wiegmink was een harde werker, zeer sportief en dol op zijn gezin, aldus Greet Wiegmink. © DG ,,Het verdriet gaat nooit meer weg’’, vertelde weduwe Greet Wiegmink eerder in de rechtszaal. Haar leven stond op maandagavond 20 januari 2003 ineens op de kop. Na 25 jaar gelukkig getrouwd te zijn geweest, stond zij er als moeder van drie jonge kinderen opeens helemaal alleen voor. Weduwe. Ze verafschuwde het woord. Dat was voor oude mensen. Niet voor haar. Alex, haar man, was toen 44 jaar.

Zijn drie zoons Sander, Freek en Jos waren slechts 12, 11 en 8 jaar oud, toen Frank S. en Souris R. hun vader van het leven beroofden. Nog steeds als de drie broers elders vaders met hun zonen zien voetballen of samen een biertje zien drinken, slaat het besef toe dat zij zonder vader hebben moeten opgroeien. Toen de politie in 2016 weer een doorbraak aankondigde, geloofden ze het eigenlijk niet.

Quote Iemand vermoorden. Alleen om zijn auto. Dan ben je een gewetenloze dader Leo Wiegman, broer van de gedode huisschilder

,,Iemand vermoorden. Alleen om zijn auto. Dan ben je een gewetenloze dader’’, zo las de rechter eerder een verklaring van Alex Wiemans broer Leo voor. Hij trok veel op met zijn broertje. Hun moeder, die in 2009 op 90-jarige leeftijd overleed, is nooit over de dood van haar jongste zoon heen gekomen. ,,Onze intense emotionele gesprekken gingen altijd over Alex.’’

Dood spoor

Jarenlang leek de zaak op een dood spoor te zitten, tot de politie vorig jaar opnieuw aandacht vroeg voor de moord. Frank S. meldde zich in november uit gewetensnood met een bekentenis en een spijtbetuiging. Medeverdachte Souris R. kon korte tijd later ook worden gearresteerd.

Volgens de aanklager waren beide verdachten door hun nauwe samenwerking even verantwoordelijk voor de dood van Wiegmink. Wie het fatale schot heeft gelost, is niet duidelijk geworden, maar doet er volgens de aanklager niet toe. ,,Ze zijn samen en allebei gewapend op pad gegaan om een auto te stelen. Ze zijn samen de confrontatie aangegaan met het slachtoffer en hebben beiden geschoten.''

Volledig scherm Alex Wiegmink met één van zijn drie zoons. © RV Toch veroordeelde de rechter vandaag de Veghelse Souris R. tot zestien jaar cel en de Boekelse Frank S. tot veertien jaar gevangenisstraf. Omdat S. geen strafblad had en R. wel, en omdat S. zichzelf had aangegeven omdat hij gewetenswroeging had, is zijn straf lager.

Weduwe Greet Wiegmink was zelf ook drie maanden lang verdachte van de moord op haar man. Door alle politieonderzoeken was een privéleven niets meer over. De gekste verhalen deden de ronde. Was Alex heimelijk homo? Was Alex betrokken bij criminele zaakjes? Met die vragen denderde ook de argwaan haar leven binnen. Ze begon soms te twijfelen aan haar eigen echtgenoot. Was hij echt de man zoals zij hem kende? Ze voelde zich in haar eigen huis onveilig en liet overal de sloten vervangen, schrikkend bij elke vreemde auto die de straat in reed.