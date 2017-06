PVV pleit voor levenslange gevangenisstraf voor 14-jarigen

Storm verwoest grootste waterpretpark van Nederland

14:55 Aquapark Splash in Hellevoetsluis, het grootste waterpretpark van Nederland, heeft gisteren flink te lijden gehad onder de storm. Meerdere attracties in het Haringvliet zijn beschadigd, en ook de steigers zijn in acht stukken gebroken. Inmiddels is een crowdfundactie opgezet om het park te herbouwen.