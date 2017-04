Rechtbank spreekt over doodsoorzaak: stierf Henriquez aan gevolgen nekklem?

Door de schijn dat dingen in de zaak niet volgens de regels zouden gaan, besloot de commissie Justitie van het Arubaanse parlement een afvaardiging naar Nederland te sturen. ,,We willen met eigen ogen zien of de rechtszaak eerlijk verloopt'', aldus voorzitter Desirée de Sousa-Croes.

Vertrouwen

Het parlement in Aruba krijgt het gevoel dat de twee agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat zou volgens De Sousa-Croes schadelijk zijn voor het vertrouwen van het hele Arubaanse volk in de politie en het OM in Nederland



,,We horen dat de agenten met elkaar hebben kunnen overleggen over hun verklaringen. En dat de voormalige korpschef de garantie gaf dat ze niet ontslagen zullen worden. Het is bijna onmogelijk dat dit in deze tijd in Nederland gebeurt.''