Reisverbod voor man die 200 keer zonder kaartje reisde

Tot wapenhandel afgezakte schoenenkoning vertelt: ‘Ik was naïef’

17:43 Is hij een wapenhandelaar? Nee, zegt hij zelf. Is hij naïef geweest? ,,Dat wel.’’ Jan van der Linden – ooit de baas van schoenenimperium Tango – werd in 2015 gepakt met een busje vol wapentuig in Kroatië. In de pauzes van zijn rechtszaak vandaag, vertelde ‘de gevallen schoenenkoning’ zijn verhaal.