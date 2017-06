Royaal slapen? Het kan binnenkort in Paleis Soestdijk

Baarn had volgens Jansma geen voorkeur voor één van drie overgebleven kandidaten. ,,Wij zijn betrokken, maar geven geen oordeel over de inhoud van deze particuliere verkoop. Het belangrijkste voor ons is dat er nu aan de toekomst van het paleis gewerkt kan worden. Dat is goed voor Baarn.''



Het voormalige woonpaleis van prinses Juliana en prins Bernhard kampt met nogal wat achterstallig onderhoud. De renovatie gaat de nieuwe eigenaar zo’n 100 miljoen euro kosten. De Rijksvastgoedbedrijf wilde graag van het gebouw af. Het in stand houden kost de belastingbetaler circa 2,5 miljoen euro per jaar.



Het winnende consortium Made By Holland ontwikkelde eerder het terrein van de Westergastfabriek in Amsterdam. Paleis Soestdijk was sinds 1815 in gebruik bij de koninklijke familie, met prinses Juliana en prins Bernhard als laatste bewoners.