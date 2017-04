Sandra uit Meppel verloor haar man door vuurwerk: Verbied het maar!

Als iemand weet hoe gevaarlijk vuurwerk is, is het Sandra de Lange (43) uit Meppel. Afgelopen jaarwisseling verloor ze haar man omdat een stuk siervuurwerk uit België in zijn gezicht ontplofte. ,,Dat ons vuurwerk zo gevaarlijk was, hadden we niet eens door.’’

Het is 1 januari kort na middernacht pure horror in de Violenstraat in Meppel. Johan de Lange, vrachtwagenchauffeur en huisvader, ligt op straat. Hij ademt nog, maar is buiten bewustzijn en ziet er verschrikkelijk uit. ,,Kaak weg, oogkas weg, oor weg, z’n halve gezicht lag eraf’’, vertelt zijn weduwe, Sandra de Lange (43) nu, enkele maanden later. ,,Gelukkig was hij niet bij kennis. Nee, hij is ook nooit meer bij kennis geweest. Vier dagen later is hij overleden.’’

Een ongekend drama. En Sandra de Lange had al nooit wat met vuurwerk. ,,We hebben een dochter van 17 en twee jongens van 5 en 7. Johan kocht hooguit weleens een pakketje hier in Meppel, van twee tientjes. Om wat te hebben voor de jongens.’’

Verderop in de straat, daar kwamen ze wel eens met zwaarder vuurwerk voor de dag, vertelt Sandra. Vermoedelijk soortgelijk professioneel vuurwerk dat haar man fataal werd. ,,Mooi vuurwerk hoor", vertelt ze. ,,Daarbij waren die pijltjes van ons eigenlijk net niks. Maar het maakte ons nooit veel uit.’’

Gekregen

Johan de Lange was internationaal vrachtwagenchauffeur. Kwam veel in België en Duitsland. ,,Daar kun je blijkbaar dat zware vuurwerk zo kopen", zegt Sandra. ,,Maar hij had het niet eens gekocht. Hij heeft die twee stukken vuurwerk gekregen van een collega. Zo van: hier, mooi siervuurwerk. Misschien dat er nog iets bij gezegd werd van ‘kun je in Nederland niet kopen’, maar verder niks. Nee, als Johan geweten had dat hij het niet mocht gebruiken, had hij het zeker niet aangenomen. Zeker weten van niet. Ik heb echt wel eens een reactie gehoord van 'eigen schuld'. Maar echt, zo was hij niet. Zeker met kinderen erbij was veiligheid alles voor hem.''

Wat het was, dat vuurwerk? Sandra weet het niet precies. Ze kan het wel beschrijven: ,,Twee van die bollen met een lang lont eraan. Ja, siervuurwerk.’’

Buis

Quote Als hij het had overleefd, had hij nooit meer kunnen zien, horen of praten Sandra de Lange Johan had een emmer met zand en een buis klaargezet met oud en nieuw. Van daaruit joeg hij zijn pijlen de lucht in. En ook de eerste van ‘die twee bollen met lang lont’ ging netjes de lucht in. ,,Of het mooi was? Ik weet het niet eens. Ik was even naar de wc", zegt Sandra. ,,Hij kwam me halen voor die tweede. Hij stak hem aan en meteen ontplofte dat ding. Ja, de politie zegt dat hij ‘m eerst aanstak en toen weer ging kijken, maar zo was het niet: dat ding ontplofte metéén. Er was overal rook. En toen lag hij daar.’’

De hele straat was verstijfd van schrik. Nota bene het 7-jarige zoontje van Johan en Sandra belde 112. Johan leefde nog enkele dagen. ,,Maar hij had nooit meer kunnen zien, horen en praten. Zo had hij nooit willen leven’’, zegt Sandra, die twintig jaar met Johan samen was. ,, Hij had ook een hersenbeschadiging. Eén keer hebben ze geprobeerd hem wakker te maken. Maar hij reageerde helemaal verkeerd. Het was beter dat hij overleed.’’

Dagenlang was er onduidelijkheid of Johan legaal of illegaal vuurwerk had gebruikt. De waarheid lijkt in het midden te liggen: het vuurwerk was legaal, maar waarschijnlijk professioneel en dus mocht Johan het zonder vergunning nooit gebruiken. ,,Je ziet maar hoe zo’n ramp je leven in sluipt’’, zegt Sandra. ,,Wij hebben daar nooit erg in gehad.’’

Streep erdoor