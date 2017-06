Scoren met je guitige baby op Instagram

Per dag is ze ongeveer anderhalf à twee uur bezig voor het Instagramaccount @thisisleviaaron van haar zes maanden oude zoon Levi. Eerst kledingkeuze bepalen en verschillende poses proberen, vervolgens series van 20 tot 30 beelden schieten en uit dat aanbod de twee beste selecteren en bewerken.

Als trotse moeder wil Denise Oosterling (28) uit Zwijndrecht dat Levi zo goed mogelijk voor de dag komt op sociale media. En dat stellen de 620 volgers - de meesten kent ze niet persoonlijk - op prijs: ze liken en delen erop los.

Castingbureau

Over het ontstaan van @thisisleviaaron: ,,Iedereen zei: wat een knap jongetje. Je moet hem inschrijven bij een castingbureau of een account maken. Dat heb ik gedaan toen hij twee maanden was. Fotoshootjes bedenken, verhaaltje erbij vertellen. Het leek me leuk als hij op die manier brand repper (model voor een merk, red.) zou kunnen worden. En dat lukte: verschillende webshops, waaronder Sea you later kids en Little Lo, stuurden kleertjes op.

Istagrammoeders

Quote Volgers bij wie ik geen goed gevoel heb, alleenstaande mannen, blokkeer ik gelijk Denise Oosterling ,,Uiteraard telt niet alleen die marketingdrijfveer. Vooral de contacten met andere 'Instagrammoeders' spreken me aan. Ik volg er minstens 800; ik schat dat er in Nederland tienduizenden babyaccounts zijn. We vormen een hechte gemeenschap. Ik kan die moeders tips vragen over voeding en producten. Dingen waarvan mijn vriendinnen zonder kinderen geen kaas hebben gegeten.''

Oosterling heeft 'uiteraard goed nagedacht' voordat ze besloot het account van Levi openbaar te maken. Maar een slotje betekent minder volgers en geen brand rep, zegt ze. ,,Ik kijk wie me volgt en ben bewust van wat ik wel en niet post. Bloot in een badje met lekker weer dus niet. En evenmin op de pot. Volgers bij wie ik geen goed gevoel heb, alleenstaande mannen, blokkeer ik gelijk. Verder heb ik besloten dat Levi straks, als hij oud genoeg is, zelf bepaalt of zijn account al dan niet blijft bestaan.''

Ongelukkig

Quote Ik vind dat we kritisch over dit onderwerp moeten zijn en er discussie over moeten voeren. Justine Pardoel Dan kan de schade al zijn aangericht, vindt Justine Pardoen, oprichter van Bureau Jeugd & Media en Ouders Online. ,,Natuurlijk zie ik dat social media bij deze tijd horen en ik begrijp dat kersverse moeders willen vloggen, bloggen en instagrammen over hun fantastische baby. Maar er is ook een keerzijde: nu al zijn er zaken bekend van kinderen die zich ongelukkig voelen over posts van hun ouders en daar ruzie om krijgen. Verder snap ik dat je geen eeuwige verbinding met je verleden wilt. Want beeld dat eenmaal online staat, zwerft tot in het oneindige rond.''

Met bijverdiensten via Instagram-babyaccounts heeft zij ook moeite. Zeker bij BN'ers als Bobbi Eden, Kim Kötter, Arie Boomsma en Yolanthe Sneijder-Cabau, die zelf overigens geen commentaar willen geven. Zij maken hun kinderen onderdeel van hun businessmodel, aldus Pardoen. ,,In Nederland gelden allerlei strenge regels. Zo mag je tot je 16de maar een beperkt aantal keer op televisie verschijnen. Maar voor Instagram geldt zoiets niet. Daar kunnen ouders hun kids ongeremd laten poseren. Soms lijkt het gewoon een vorm van kinderarbeid. Ik vind dat we kritisch over dit onderwerp moeten zijn en er discussie over moeten voeren.''

Seksplaatjes

Social media-expert en oprichter van Mama.nl, Lieke Lamb, is minder zwaar op de hand. ,,Het delen van privébeelden via social media is niet meer weg te denken. Vroeger stuurde je een kerstkaart met een foto van je kinderen, nu post je op Instagram de eerste boer of kruippartij. Prima. Maar denk wel even logisch na over de eventuele gevolgen. Van hoofden die van foto's worden geknipt en voor seksplaatjes worden gebruikt of ongewenste reclames wordt niemand blij. Breng je kind daarom niet volop herkenbaar in beeld, vermijd te blote kiekjes, gebruik geen namen en plaats een slotje. Voor enge, meeloerende mannen ben ik minder bang. Op straat kun je net zo goed worden benaderd en iemand kan ook stiekem een foto van je nemen. Verder is duidelijk dat de accounts ter meerdere eer en glorie van de ouders zijn en niet van de kinderen. Het kijk-mij-nou-gehalte is erg hoog.''

Denise Oosterling blijft foto's van Levi posten in de hoop op meer volgers. ,,Mijn vriend Jesper was er in het begin niet blij mee. Hij heeft niks met Instagram. Maar ook hem heb ik enthousiast gekregen. Het zijn dan ook plaatjes van foto's.''