Snackbar De Pomp verliest opnieuw in strijd om hogere plek in AD Friettest

De juridische strijd tussen het AD en de Eindhovense snackbar die een jaar heeft geduurd, is opmerkelijk omdat De Pomp in de Friettest van 2016 een 9 kreeg. Daarmee behaalde De Pomp een verdienstelijke 16de plek.

Favoriete aardappel

Niks om je druk over te maken, maar dat deed Bogers wel. Zijn belangrijkste argument om een nóg hogere plek op te eisen is dat het AD een onaangekondigd derde bezoek bracht aan zijn zaak op 23 maart 2016, nét toen Bogers' favoriete aardappelras niet voorradig was. Had Bogers geweten dat het AD zou komen, had hij wel wat van zijn favoriete aardappels achter de hand gehouden. Daardoor kreeg Bogers bij die derde test een 7,7, daalde zijn gemiddelde naar een 9,0 en zakte hij wat op de lijst.