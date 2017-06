'Tbs'er Mike J. in 2018 buiten de kliniek'

'Voor Nederland is hij gewoon een rat'

Martin Huisman is woedend dat Mike J. het doden van Rowena blijft ontkennen. ,,Hij is gewoon bezig zijn straatje schoon te vegen. Voor Nederland is hij gewoon een rat, de dader."



Huisman zegt dat het leven van zijn dochter Rochelle en zijn eigen leven compleet is verwoest en dat hij daarom gehoord wil worden in de rechtbank. ,,Mike J. staat op het punt om vrij te komen en ons leven is naar de klote. Ik wil gewoon laten weten dat dit zo niet kan en dat wij er nog steeds niet bovenop zijn."



Huisman zegt dat hij en Rochelle vastlopen en zich in de steek gelaten voelen. ,,Wij worden gewoon aan ons lot over gelaten.’’ Hij noemt het onaanvaardbaar dat de vrijheid in zicht is voor Mike J. ,,Ik vind het asociaal. Ik vind het niet kunnen. Hij hoort niet meer vrij te komen."