'Tieners plegen niet vaak een delict alleen'

Romy en Savannah waren allebei 14 jaar toen hun levens door een misdrijf eindigden. Hun lichamen werden op slechts een paar kilometer afstand van elkaar gevonden, maar de politie gaat er voorlopig vanuit dat beide zaken los van elkaar staan.

Wel werd in allebei de onderzoeken dit weekend een jongen aangehouden. Een jongen van 16 voor betrokkenheid bij de dood van Savannah (ze kenden elkaar mogelijk via social media) en een jongen van 14 voor betrokkenheid bij de dood van Romy.

Wat de rol van de twee jongens precies is geweest, wordt nog door de politie onderzocht. Maar tienermoorden, ook nog gepleegd door tieners, komen in Nederland maar weinig voor.

Winsie

De bekendste zaak is misschien wel de facebook-moord uit 2012. De 15-jarige Winsie werd daarbij doodgestoken door een jongen van 14. De jongen deed dat in opdracht van een 16-jarige vriendin van Winsie, de twee meisjes hadden ruzie op facebook.

Sehriban

Ook in 2012 werd de 17-jarige Sehriban in Rotterdam doodgestoken, twee jongens van 15 en 16 jaar wilden haar beroven en verkrachten. Het mondde uit in moord.

In beide zaken zijn meerdere jongeren veroordeeld. ,,Tieners plegen zelden (ernstige) delicten alleen, het gaat bij hen vaak om groepsdelicten”, zegt een deskundige, die niet verder op de huidige twee zaken in wil gaan. ,,We weten nu nog te weinig van wat er gebeurd is en over een mogelijk motief.”

Murat D.

Een jonge tiener die wel in zijn eentje een moord pleegde, was Murat D. Hij was 16 toen hij op het Terra-college in Den Haag een conrector doodstak. Murat kreeg daar vijf jaar cel en tbs voor. Dat kon omdat de rechter besloot hem te straffen volgens het volwassenenstrafrecht.