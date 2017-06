Twee onschuldige mannen digitaal schandpalen

School van omgekomen Romy past lesprogramma aan

12:01 ,,Vandaag is een hele moeilijke dag, er is veel verdriet op onze school.'' Dat zei directeur Jan Hofman van de J.H. Donnerschool in De Glind dinsdag tijdens een persbijeenkomst op de school waar de overleden veertienjarige Romy uit Hoevelaken op zat.