Twents dorp koestert traditie van Pinksterbruidjes

Vanuit verschillende wijken in het dorp trokken in de morgen groepen meisjes van vijf jaar en ouder dansend en zingend als Pinksterbruidjes naar het centrum.



Elke groep van tien tot vijftien in het wit geklede meisjes heeft in haar midden één meisje in een met kant versierde lange jurk en bloempjes in haar haar. Dit meisje is de 'Rosa' van de groep. Zij loopt vooraan onder een boog die versierd is met groene takken en gekleurde bloemen.



Her en der belt de groep aan, wacht tot de mensen naar buiten komen en begint dan aan hun dansje. Dat doen de meisjes terwijl ze het lied van Rosa zingen en hopen op een lekkere beloning.



