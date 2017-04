Uber rolt taxidiensten uit in Eindhoven

Het bedrijf zegt Eindhoven als eerste plaats buiten de Randstad toe te voegen aan het dekkingsgebied vanwege het 'innovatieve en internationale karakter' van de regio. Ook blijkt daar interesse in de dienst te zijn, doordat gebruikers van de app nu al vaak in Eindhoven kijken of er taxi's beschikbaar zijn.



Uber is vooral bekend van de inmiddels in Nederland gestaakte dienst UberPOP, waarbij particulieren via de app ritten konden aanbieden in hun eigen auto. Daarnaast maakt het bedrijf echter andere, vaak relatief goedkope taxidiensten mogelijk in verschillende soorten auto's. Wereldwijd is Uber actief in meer dan vijfhonderd steden in 73 landen.