Uitzendbureau wil Polen huisvesten in oude gevangenis

Begin maart heeft Clemens van Lent, eigenaar van Fides waar tussen de 1.300 en 1.400 vooral Poolse mensen werken, zijn interesse kenbaar gemaakt bij het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het gebouw. ,,We willen huren of kopen’’, zegt Van Lent. ,,Tot dusverre hebben we nog geen reactie gehad. Dit historische gebouw zien wij als een ideale plek om onze werknemers op nette wijze te huisvesten. Ik ben er wezen kijken, gezellig is het niet. De kamers moeten worden aangepast om het huiselijker te maken. Verder is het fantastisch. Er ligt zelfs een veld bij waar kan worden gevoetbald. En er is ruim plek om te parkeren.’’ Fides bestaat sinds eind 2003 en groeit volgens Van Lent elk jaar met 30 procent. ,,Er is veel vraag naar technisch personeel’’, zegt Van Lent. ,,Polen zijn goede werknemers en ze willen graag werken in Nederland. Ons enige probleem is: waar laten we ze prettig wonen en verblijven?’’

De Uitkijk

Medio 2016 bracht Fides 65 werknemers onder in een gebouw in de Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem. Recentelijk heeft Fides het oog laten vallen op hotels in Zeddam. In januari werden 50 Poolse werknemers ondergebracht in voormalige hotel Eureka. Inmiddels is ook hotel De Uitkijk gekocht door Fides. Hier is plek voor 65 werknemers. De overdracht is 1 juni.



Het liefst zou Van Lent zijn werknemers onderbrengen in woningen. ,,Maar die zijn er niet’’, zegt Van Lent. ,,Vanwege krimp, een vreselijk woord, mogen in de Achterhoek maar beperkt woningen worden gebouwd. Maar de vraag naar woningen is er, door de aantrekkende economie én de Poolse emigranten, wél.’’



De Kruisberg was decennia gevangenis, tot 2012. Voorjaar 2014 werd het nieuwste deel van het complex in gebruik genomen als opvang voor 350 asielzoekers. Toen de toestroom hoog was werd dat uitgebreid naar 575 plekken. Vanwege de afnemende vluchtelingenstroom verlieten de laatste asielzoekers juni 2016 De Kruisberg. Sindsdien staat het pand leeg.