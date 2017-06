Verdachte doden Savannah was door kinderrechter uit huis geplaatst

,,Mensen zullen nu wel denken dat hij niet deugt. Maar het ligt anders'', aldus zijn advocaat. Volgens haar heeft de kinderrechter zijn beslissing genomen op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Belangen De jongen zou drie maanden onder toezicht worden geplaatst. De Raad kan vragen om een ondertoezichtstelling als de belangen van een kind ernstig geschaad worden. In de meeste gevallen kan een kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis blijven wonen. Volgens de kinderrechter was de situatie in dit geval echter zo acuut dat een normaal onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en de gewone verzoekschriftprocedure niet afgewacht kon worden. Volgens de advocaat heeft de kinderrechter geen contact gehad met de jongen uit Den Bosch. ,,Waarschijnlijk wordt hij volgende week gehoord'', aldus de advocaat die bevestigt dat de Bosschenaar sinds enige tijd met zijn moeder en broertje samenwoont. Volgens haar mag dit broertje wel thuis blijven.

Opgesloten

De 16-jarige jongen liet op 7 juni verstek gaan bij de kinderrechter omdat hij sinds sinds 4 juni is opgesloten. Hij werd in zijn woning aangehouden nadat Savannah dood werd gevonden. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. Vanwege opgelegde beperkingen mag de advocaat niets zeggen over deze zaak, maar wel over de zaak bij de kinderrechter.