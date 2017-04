'Vertrouwen Groningers in overheid moet worden hersteld'

Rechtbank spreekt over doodsoorzaak: stierf Henriquez aan gevolgen nekklem?

10:11 De rechtbank in Den Haag buigt zich donderdag over een nieuw forensisch rapport in de zaak rond Mitch Henriquez. Volgens het rapport, ingediend door de advocaten van de twee verdachte agenten, stierf de Arubaan niet aan de gevolgen van een nekklem door agenten. De oorzaak zou liggen bij hartritmestoornissen of een hartaanval.