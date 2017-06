Vrije liefde: Amsterdams huwelijk voor Pakistaanse transgender

Kami had drie jaar geleden al plannen om met haar vriend Sid (29) te trouwen. Toen dacht ze nog dat ze homoseksueel was. In de BBC-documentaire How Gay Is Pakistan? vertelde ze in 2015 voor Zuid-Afrika te kiezen, omdat daar een liberale imam mensen van hetzelfde geslacht in de echt verbindt.



Op de markt van Karachi kocht het beroemdste homokoppel van Pakistan tot grote ontzetting van het publiek hun trouwkleding. ,,Het waren spannende opnames. Zonder camera waren we zeker in elkaar geslagen'', giert ze van het lachen.



Kami Sid houdt van provoceren. Ze wordt bloedserieus als het over haar jeugd gaat. ,,Ik kom uit een conservatief en zeer religieus gezin. Mijn vader had twee vrouwen en acht kinderen. Ik was altijd de vreemde eend in de bijt. Ik speelde niet met auto’s maar met poppen.” Haar vader stierf toen ze tien was. Haar moeder nam als alleenstaande vrouw de zorg van de familie over.