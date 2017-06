Vrouw lokt aanrander in de val via gestolen iPhone

Na een bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat de Hoornse niet alleen psychische schade heeft maar ook lichamelijk flink is toegetakeld. Ze heeft een hersenschudding en meerdere kneuzingen op haar dijbeen, haar keel en haar strottenhoofd.



Ook haar telefoon is weg. De politie stelt niet veel te kunnen doen, maar dankzij de slimme app Find my iPhone ziet het slachtoffer al snel dat haar belager haar smartphone gebruikt. Sterker nog: hij gebruikt de telefoon om dates op te scharrelen via haar account op chatsite Badoo.



De jonge vrouw besluit hem samen met vrienden in de val te lokken. Ze doet alsof ze geïnteresseerd is in de man en vraagt hem om een foto van zichzelf te sturen. „Hij had nota bene het shirt aan dat hij op de bewuste avond ook droeg en ik zag duidelijk dat hij mijn telefoon in zijn handen had'', aldus de vrouw.