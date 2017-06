VVD, CDA, D66 en GroenLinks om tafel in het Catshuis

De vier partijen kijken of ze opnieuw kunnen gaan onderhandelen over de vorming van een kabinet. Het belangrijkste punt dat eerst opgelost moet worden is migratie. Hierop liepen de formatieonderhandelingen eerder vast, toen nog onder leiding van informateur Edith Schippers.



Gisteren spraken VVD-leider Mark Rutte en GroenLinks-voorman Jesse Klaver elkaar nog thuis bij Tjeenk Willink in Scheveningen. Na afloop wilden ze niets kwijt. Verandering van omgeving kan soms helpen, zei Rutte. De officiële gesprekken vinden plaats in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof.